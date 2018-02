Tilsa Lozano le llevó frutas y agua al 'Zorro Zupe' en su visita al penal Ancón II [VIDEO y FOTOS]

Tilsa Lozano llegó, ayer sábado, hasta el penal Ancón II, donde se encuentra recluido su amigo Ricardo Zúñiga Peña, ‘Zorro Zupe’, por el delito de difamación en contra del futbolista Carlos Zambrano.



Tilsa Lozano se apareció a las doce y media de la tarde aproximadamente, acompañada de la productora Rosario Vicentelo, su amiga Camila y un agente de seguridad.



Ella vestía una falda larga color gris y un polo blanco, sin maquillaje ni joyas, tal como solicita el INPE a los visitantes.



Al llegar, Tilsa Lozanofue ‘asesorada’ por los vendedores ambulantes del lugar, quienes le indicaron qué objetos podía ingresar. Es por eso que tuvo que dejar en la guantera de su camioneta algunos snacks enlatados, maquillaje y perfumes.



Entre las cosas que le llevó al 'Zorro Zupe', se pudo observar alimentos, frutas, agua, utensilios de aseo personal, así como libros para colorear y el libro ‘Cuentos de mujeres infieles’.

Tilsa Lozano en el penal

Al igual que todos, Tilsa Lozano también tuvo que hacer su cola, ser sellada en el brazo y, posteriormente, revisada por los agentes encargados.



“Es la primera vez que vengo al penal, nunca había ingresado”. Tilsa Lozano asistió al turno de visita de dos a cuatro de la tarde.

Mensaje del Zorro Zupe a Tilsa Lozano.

‘ZORRO’ NO SE RECTIFICÓ

En tanto, la mamá del futbolista Carlos Zambrano, Mara de Zambrano, dijo en ‘La banda del Chino’ que se hizo justicia.



“He llorado mucho por este tema, mis nietos han sido maltratados, los chiquitos son crueles, esto ha afectado a mi familia. ¿Ellos pensaron en mí cuando habló y dañó la imagen de mi hijo? No lo hicieron. He derramado bastantes lágrimas por este tema. Yo quería que se rectificara en señal abierta, pero nunca lo hizo”, expresó.