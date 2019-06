'Timoteo' reaparece y cuenta la verdad sobre la salida de Karina Rivera y el ingreso de María Pía Copello

Rompió su silencio. Tras permanecer años alejado de las pantallas de TV, Ricardo Bonilla, conocido por haber interpretado al muñeco 'Timoteo', habló de lo sucedido con Karina Rivera, quien señaló haber sido despedida del espacio infantil 'Karina y Timoteo', popular en los años 90.

En los últimos días se generó una polémica entorno a las declaraciones de Karina Rivera al revelar que su ausencia del programa iba a ser temporal, pero terminaron reemplazandola con María Pía Copello.

"El día del canal decide que ya no iba a estar Karina, a mí me llaman para decirme lo que pasaría. Pensé en contarle a Karina pero me pidieron, por favor, que no me correspondía eso a mí. Por la inmadurez de un joven inexperto, debí haberlo conversado con mi amiga, pero me pidieron que no dijera nada" , dijo Ricardo Bonilla en 'Accion Media Web'.

Por otro lado, Ricardo Bonilla dijo que la producción del programa infantil realizó un casting para encontrar a la sucesora de Karina Rivera. Por el proceso pasaron las gemelas Antuanet y Anabel, las hermanas Cayo, Anna Carina y María Pía Copello.

Ricardo Bonilla reveló que a María Pía le incomodaba mucho el hecho de que el programa siguiera llamándose 'Karina y Timoteo' pese a que ya habían pasado meses desde la salida de la rubia conductora.

Por otro lado, Ricardo Bonilla reconoció que su personaje se volvió un poco 'mañosón' con María Pía, pero que lo hacía por órdenes de la producción.

"Llegó un momento en el que me daba cuenta que era 'demasiado' que me acercaba a ella", indicó Ricardo Bonilla sobre María Pía, quien hace unos meses reveló que su relación con 'Timoteo' no era de la mejor.