‘Timoteo’ y su amistad con Karina: “Soñamos con algún día regresar a trabajar juntos”

Luego de muchos años volveremos a ver nuevamente a la dupla que conquistó millones de corazones cada sábado en el recordado programa infantil “Karina y Timoteo”. Sin embargo, esta vez se les verá juntos en una conocida en el popular programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” emitido por América los domingos a las 7:00 p.m.

El popular muñeco demostrará sus dotes culinarios y promete este domingo junto a Karina Rivero ganar el concurso y llevarse el premio.

Este domingo te veremos en Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Es la segunda vez que llego al programa y, como siempre, la pasé muy bien. Aunque la tuve difícil, cocinar con el disfraz es muy complicado, no podía picar las verduras, Karina y yo hicimos una buena dupla. También, me gustó competir contra Germán y Michael, ellos saben cocinar y fueron una fuerte competencia.

¿Sabes cocinar?

Yo sé cocinar, de chico entraba a la cocina y seguía las instrucciones de mi mamá, y así aprendí. Y ahora también cocino guiado de tutoriales. Yo conquisto por el estómago, engrío a mi esposa y a mis hijos con la comida, preparo un lomo saltado y un adobo de chancho muy ricos.

¿Y qué tal la dupla con Karina?

Nosotros somos una gran dupla, y también lo fuimos en la cocina. Es la primera vez que cocinamos juntos y, aunque la desesperé un poquito, todo resultó muy bien. Karina sí sabe cocinar, ella sí conquista por el estómago.

Se reencontraron después de un tiempo, ¿cómo viste a Karina?

La vi después de un tiempo y la vi igualita, su yo interno es el mismo, ella siempre es Karina, siempre es la atenta, la cariñosa, la que quiere enseñar, aconsejar... ella y yo somos patas, siempre nos comunicamos y siempre soñamos con algún día regresar a trabajar juntos.

Este domingo se celebra el Día del niño en el programa, ¿qué le dices a tu niño interior?

Le digo que siga divirtiéndose, creo que nunca dejaré de tener mis momentos de niño. Ese niño que todos llevamos dentro, yo lo saco siempre, siempre sale mi chispa y mi lado juguetón.

¿En qué proyectos estás?

Estoy con la venta de los peluches de “Timoteo”, mientras los eventos regresan, creo que en el 2022 ya podremos disfrutar de shows en vivo con este personaje. “Timoteo” no tiene planes de irse, no sé si me acompañe por mucho más, pero por ahora tengo varios proyectos.