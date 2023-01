Tina Volarte (Carlos Álvarez) dice que su relación con el Congreso está peor que la de Shakira y Piqué y los parlamentarios son más traicioneros que el Chorri. Además, afirma que todos piden su renuncia y se siente más sola que Judas en el ‘Día del amigo’, pero espera que todo se solucione.

“La verdad que esto está terrible. Mi relación con el Congreso está como Shakira y Piqué, hasta el perno. Claramente esto se viene abajo”, dijo la presi.

Todo el mundo está pidiendo su renuncia...

Me estoy quedando más sola que Judas en el ‘Día del amigo’. Este Congreso es más falso que el Chorri, porque se había comprometido conmigo y me sacó la vuelta.

Es cierto, que el Premier es el que toma las decisiones...

Me habla del presidente, digo del primer ministro. Él es el hombre fuerte del gobierno pues, yo no lo puedo sacar al chico, estamos ahí trabajando todos juntos a ver si esto se pacifica, pero está bien difícil, está terrible peor que las barras bravas. Yo no sé porque juré, ¿en qué lío me metí?

¿Traicionó a Peter?

Yo quiero mucho a Pedro, de verdad, es un diablito, lo voy a visitar y llevar su fruta. A Betsy también y el viejo Caníbal ahora se hace la manicura porque parece que tenía las uñas muy largas.

Betsy no era su ‘pinky friend’, su pata.

No, nada que ver. Yo pensé que éramos amigas, así como la Magaly y Jessica Newton, pero parece que nos llevamos mal, yo no quiero saber nada de ella, pero le deseo todo lo mejor cuando esté en Santa Mónica.

¿Qué mensaje le daría al pueblo peruano?

Ojalá esto mejore pronto porque estamos mal, ya no sé, qué hagan algo, que hablen con la presidenta... ¡Ah, soy yo! a veces me olvido. Ya no sé qué hacer, este Congreso quiere elecciones para diciembre de este año, para abril del otro año, yo creo que es mejor que sea mañana, de una vez y salimos el problema.

Nadie se pone de acuerdo.

Cualquiera que sea presidente, de repente podría ser cualquiera Antauro, mejor no porque fuma demasiado. Lo peor es que cuando desaparece hay que seguir las señales de humo para ubicarlo. A Antauro le dicen arvejita rebelde porque no quiere salir de la vaina.

De otro lado, el imitador Carlos Álvarez afirmó que la situación de violencia que vivimos es lamentable y espera que pronto haya paz.

“Esperamos que pronto se encuentre una solución, pero igual tenemos que seguir trabajando y este 14, 16 y 17 de febrero esteremos en La Estación de Barranco con el espectáculo que se llama ‘La nueva Presi’, el chiste es que ojalá que el 14 tengamos presidente, si no tendremos que cambiar”, finalizó.