La actriz Titi Plaza regresó a la pantalla chica como una monjita en ‘Luz de luna 2′ y afirma que nunca dejó la actuación, solo que no tuvo mucha exposición, y le encanta su personaje porque es dulce, pero a la vez tiene carácter.

“Es lindo el personaje, me siento muy cómoda trabajando con Juan Pablo Abad (Charlie), que es el niño y es lo máximo. Me encanta trabajar con todos mis compañeros con quienes me he reencontrado después de tanto tiempo, igual hay un cariño especial por Juan porque es supercariñoso, es lo máximo”, contó.

¿Has retomado la actuación?

La actuación nunca la he dejado. Yo siempre he hecho cine y teatro, lo que pasa es que en la televisión uno se expone más al público. El teatro es más complicado sobre todo cuando es independiente. He hecho stand up comedy, teatro para adultos, para la familia, entonces no la he dejado. También he estado haciendo películas con Carlos Landeo y, en la época de pandemia, teatro virtual, pero claro no es lo mismo porque la televisión tiene más exposición para que el público te vea y mostrar un poquito más tu trabajo.

Entonces, es como un reencuentro con el público que te seguía en televisión.

Sí. Siempre he estado actuando, igual sigo con mi carrera de abogada, pero podría decir que he vuelto a la cancha, a la televisión después de tres años porque hice algo chiquito en ‘Ojitos hechiceros’. Y ahora en ‘Luz de luna 2′ estoy como una monjita, que todos conocen como la ‘Hermana’. Estoy contenta de haber regresado a la pantalla chica y sobre todo al lado de grandes profesionales.

Titi Plaza, en su personaje de la monjita, con parte del elenco de Luz de Luna 2

A qué crees que se deba el éxito de la novela...

A mí me encanta porque es musical, pero también es una producción que pueden ver los niños. Antes, de repente, muchos niños no podrían seguir estas historias porque a veces las tramas son complicadas, son para adultos. Sin embargo, esta novela también va dirigida a los pequeños, ellos se divierten y cantan con este mundo de fantasía de Lucecita y Charlie.

La gente te reconoce en la calle como la monjita.

Sí y algunos me han reconocido. Hace poco fui al avant premiere de una película y la gente me miraba como diciendo: ‘Es o no es’, fue muy gracioso y me he tomado varias fotos.

Te identificas con tu personaje...

Me encanta porque es un personaje dulce, pero a la vez con carácter. Se enfrenta con todo al personaje de Sebastián Monteghirfo, pelea por sus ideales, en este caso de la institución que es la casa hogar que vela por el interés de los niños. Pero lo que más me gusta es el mensaje que damos a través de la historia de la ‘Hermana’, que es de que hay que adoptar. Hay tantos niños esperando y muchas veces nunca llegan a tener un hogar y ceo que, de alguna manera, la gente se puede animar a adoptar conociendo este tipo de historias que te llenan el corazón.