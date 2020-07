FUERTES REVELACIONES. La conductora entrevistó a Tito Nieves. Durante la entrevista, el salsero habló de lo problemático que es Sergio George y afirma que habla mal del Perú y arma noticias.

Tito Nieves explica que Sergio George le mandó mensajes vía WhatsApp. El problema entre el salsero y el productor se habría producido porque el cantante le dijo al productor que no está de acuerdo con el guión y que insultó a Daniela Darcout.

“Esto viene sucediendo hace dos semanas del lanzamiento de la canción a través de un video. No estamos de acuerdo con el guión que nos mostró y parece que se molestó. Ofendió a Daniela sobre su vivienda, también cuestionó que en Perú hayan abogados”, indicó el salsero sobre el productor.

Además, Tito Nieves se mostró preocupado por la actitud de Sergio George. “Eso me dio mucho (...) Yo no sé, después mencionó a Yahaira, a Marc Anthony diciendo cosas que no iban al caso”, indicó el salsero sobre la actitud del productor.

Tito Nieves se manda con todo contra Sergio George y lo acusa de armas noticias

