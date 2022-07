Tito Silva, el autor del tema viral del momento ‘Mi bebito fiu fiu’, rompió su silencio en redes sociales y explicó los motivos por los cuales el tema ya no está disponible en las plataformas digitales como ‘Spotify’.

En el video, Tito Silva cuenta que se comunicó con los autores de la canción original que interpreta Dido y Eminem y reveló algunos de los puntos que acordaron entorno a la viralización de ‘Mi bebito fiu fiu’.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido, ya hemos tenido una conversación super bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, esto no va por un tema de derecho de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político y eso les puede causar un poco de incomodidad, lo comprendo, entiendo y comparto. Por eso ya no está en las plataformas de streaming. No existe ninguna demanda ni nada de esas cosas ”, dijo Tito Silva.

Trome - Tito Silva se pronuncia (Video: Instagram)

ANUNCIA NOVEDADES

De esta forma, Tito Silva cuenta que no está metido en ningún problema legal como se venía especulando y que, al contrario, viene trabajando en nuevos materiales para alegría de sus seguidores.

Recordemos que Luisito Comunica y otros youtubers acusaron a Tito Silva de estar metiéndose en un lío legal con los autores de la canción original, hecho que el musico peruano ya ha descartado en su pronunciamiento.