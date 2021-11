CUMPLIÓ SU PALABRA. El terapeuta Tomás Angulo aseguró que ya denunció a Giuliana Rengifo por difamación, luego que la cumbiambera saliera en el programa ‘Amor y Fuego’ para asegurar que en una terapia intentara propasarse con ella.

Como se recuerda, Angulo y Magaly Medina se sentaron en el set de ATV para hablar de las relaciones breves y fugaces. Esto habría disgustado a la cantante de cumbia, quien asegura que su conversación fue una indirecta para ella por su amorío con Alfredo Zambrano.

“Tira la piedra y esconde la mano. Mi denuncia está hecha”, escribió Tomás Angulo a través de su cuenta de Instagram. El terapeuta dio a entender que, pese a que Giuliana se rectificó sobre la acusación, él ya tomó cartas en el asunto.

TOMÁS ANGULO SE DEFENDIÓ DE GIULIANA

Luego que Giuliana Rengifo lo acusara que en una terapia intentó propasarse, Tomás Angulo salió al frente y negó lo dicho por la cumbiambera. Aseguró que es absolutamente falso sus declaraciones, pues no sucedió.

“Usted ha mentido, usted ha manchado mi nombre porque muchas personas se van a quedar pensando que soy un psicólogo acosador que trata de sobrepasarse con sus pacientes. Usted no se ha retractado y sigue mintiendo porque no hubo ninguna mirada penetrante. Yo soy muy respetuoso de mis pacientes, trato de crear un espacio seguro para mis parejas, y eso implica que la paciente no se sienta intimidada ni atacada ni juzgada”, recalcó Tomás Angulo.

Terapeuta aseguró que cumbiambera manchó su nombre para hacer escándalo y vender más discos.

Además, el terapeuta dejó en claro que la cantante de cumbia quiere generar portadas para vender su disco musical, que está a punto de lanzar.

“Necesita víctimas para crear escándalos y poder vender más. Gracias a este escándalo ya se sabe que va a sacar un nuevo disco, ya se sabe que está nuevamente vigente”, indicó Angulo.