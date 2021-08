El doctor Tomás Angulo presentará su show ‘El amor en tiempos de pandemia’, afirma que es un showman y combina sobre el escenario su profesión de terapeuta y su lado divertido.

“En tiempos de pandemia han habido una gran mayoría de divorcios, separaciones y eso ocurre, sobre todo, en parejas que no se conocen mucho, tienen poca tolerancia o han sido muy individualistas. Entonces, ahora en un confinamiento, ambos tienen que tomar acuerdos y eso irrita, molesta, incomoda”, afirmó.

Igual ha pasado con parejas de años y consolidadas.

Claro, pero funcionaba la relación porque tenías como un recreo para salir a divertirte con los amigos o estar en la oficina. Para muchos de estos hombres el trabajo era un escape, un refugio, era estar lejos de casa. Tú podías tolerar a tu mujer o a tu hombre estando en el trabajo. Pero, ahora meses y meses confinados en un mismo cuarto, en la misma casa era insoportable para estas personas.

Eso podría haberle pasado a Jefferson con Yahaira, que no se toleraron en el confinamiento en Rusia.

Pero eso ya estaba semi muerto. La pandemia lo único que hizo fue poner la cereza en el pastel.

Pero, la pandemia los obligó a estar juntos...

Tú veías que habían regresado, pero no eran los mismos de antes. Se quisieron dar una oportunidad, pero no resultó.

El show que presentará ‘El amor en tiempos de pandemia’ es como una terapia.

Primero juego con el público y les hago un test de sinceridad. Por ejemplo, pregunto ¿quién ha besado y se ha estremecido?, nadie levanta la mano. ¿Quién de los hombres cuando besa a su pareja la deja feliz?, nadie levanta la mano. Entonces les digo que tienen una porquería de matrimonio y se matan de risa. Las solteras están buscando al príncipe azul, que solo están en sus cabezas. También habló un poco del marido mal casado, del infiel y eso les da mucha risa.

Son situaciones que se viven diariamente, pero uno no se da cuenta hasta que lo ve reflejado...

Así es y se matan de risa de sus propias tonterías porque el mundo de pareja es bien caótico y eso lo llevo a la broma. Entonces, la gente sale y me dice que les he abierto la mente.

Es una catarsis para las parejas.

Sí, porque se ríen, aplauden, lloran de risa. No es solamente show, es en realidad una terapia. Con los años le fui dando más contenido de la terapia e hice una combinación de lo que soy como terapeuta en el consultorio y lo que soy como showman porque la gente me considera así y me dice que soy un mate de risa.

¿Tiene una vena cómica?

Sí, yo no lo sabía. Hay una parte mía que es seria porque leo libros, voy a congresos, estoy actualizado de las últimas certificaciones internacionales, pero la otra parte mía es la que está con el público, el que habla fácil, el que quiere que el público entienda ciertas cosas.

Le ha traído problemas en su profesión.

A veces, algunos colegas me dicen que la gente no me va a tomar en serio, pero hay muchos colegas envidiosos. Hay otros que han ido al show y me dicen ‘oye esto es valioso, lo que haces es la pura verdad’. La gente se divierte mucho.

Cuéntenos cuándo se presenta...

No se pueden perder ‘El amor en tiempos de pandemia’ el 2 de setiembre en el Centro de Convenciones Bianca, en barranca, y el 4 en el teatro Plaza Norte.

TE PUEDE INTERESAR :