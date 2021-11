Tomás Angulo le dio 24 horas a Giuliana Rengifo para que se rectifique después que indicara que se había intentado sobrepasar con ella durante una de sus sesiones. El psicoterapeuta ya había indicado que tomaría acciones legales contra la cumbiambera.

A través de una carta notarial, Angulo indica que, además de rectificarse, tiene que hacerlo a través de un medio masivo como la televisión nacional o mediante las redes sociales.

“Le dirijo la presente para darle la oportunidad que en un plazo no mayor de de 24 horas después de recibida esta carta notarial, se rectifique por las declaraciones brindadas al programa Amor y Fuego del canal Willax TV”, se menciona al inicio del documento.

Tomás Angulo advirtió a Giuliana Rengifo que si no cumple lo que se indica en la carta notarial la demandara por “difamación agravada” y le pedirá una “indemnización económica”.

“La decisión es suya, solo espero que emplee el medio más idóneo (Instagram, TV o cualquier medio masivo de comunicación) para su rectificación, la misma que debe ser inequívoca y contundente para afirmar que se equivocó en sus declaraciones y que jamás la acosé durante su sesión de terapia”, concluye la misiva.

Carta notarial de Tomás Angulo a Giuliana Rengifo. (Trome)

TOMÁS ANGULO SE DEFENDIÓ DE GIULIANA

Luego que Giuliana Rengifo lo acusara que en una terapia intentó propasarse, Tomás Angulo salió al frente y negó lo dicho por la cumbiambera. Aseguró que es absolutamente falso sus declaraciones, pues no sucedió.

“Usted ha mentido, usted ha manchado mi nombre porque muchas personas se van a quedar pensando que soy un psicólogo acosador que trata de sobrepasarse con sus pacientes. Usted no se ha retractado y sigue mintiendo porque no hubo ninguna mirada penetrante. Yo soy muy respetuoso de mis pacientes, trato de crear un espacio seguro para mis parejas, y eso implica que la paciente no se sienta intimidada ni atacada ni juzgada”, recalcó Tomás Angulo.

Además, el terapeuta dejó en claro que la cantante de cumbia quiere generar portadas para vender su disco musical, que está a punto de lanzar.

“Necesita víctimas para crear escándalos y poder vender más. Gracias a este escándalo ya se sabe que va a sacar un nuevo disco, ya se sabe que está nuevamente vigente”, indicó Angulo.

GIULIANA RENGIFO NO TIENE MIEDO A TOMÁS ANGULO

La cumbiambera Giuliana Rengifo salió nuevamente y dio la cara tras confesar que en una terapia Tomás Angulo intento propasarse con ella. El psicólogo negó esto y mencionó que había denunciado a la cantante, pues aseguró que es absolutamente falso.

Samu Suárez de Instarándula consultó a la cantante si cree que el psicólogo Tomás Ángulo la demandará por sus afirmaciones.

“Samu, chistoso eres, ¿no? Yo no miento amigo. Y si tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, lo haría”, escribió Giuliana Rengifo al WhatsApp del periodista.