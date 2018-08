'Tomate' Barraza vive sin resentimientos tras divorcio: "No es bueno tener rencor en el corazón"

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza aseguró que no guarda rencor contra nadie, luego de divorciarse de Vanessa López, quien acusó al salsero de hablar mal de Aixa Serapión.



“No es un tema en el que tenga que ahondar. No me gusta hacerlo. Estoy enfocado en otras cosas y deseo salir adelante por el bien de mi familia e hija, que son las personas que amo”, expresó en el programa de Mónica Cabrejos, en radio Capital.



“No uso drogas, no bebo alcohol, no consumo estupefacientes. Todos tenemos defectos y virtudes, en el camino te vas dando cuenta de qué personas pueden seguir al lado tuyo y quiénes no, pero no es bueno tener rencor en el corazón”, señaló.



Asimismo, reconoció que tiene carácter difícil, pero no es violento.

“Tengo carácter fuerte y creo que toda persona llega a un límite, pero no hago cosas extremas”, detalló.



A su vez, precisó que dejó Latina porque su contrato terminó y no por un problema con Rodrigo ‘Peluchín’ González.