El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza aplaudió el regreso de Raúl Romero a la televisión como coach en el reality ‘La voz senior’, que se emite por Latina. Enfatizó que su presencia es valiosa para el programa y que los participantes aprenderán mucho de su experiencia musical. Además, señala que está alistando su regreso a la pantalla chica.

“ Raúl romero es uno de mis mejores referentes , lo mejor que puede tener actualmente la televisión, es un maestro. Yo he trabajado junto a él por varios años en ‘Habacilar’ y aprendí muchísimo. En las redes sociales mucha gente aplaude su retorno y creo que es un gran acierto por su enorme capacidad para poder guiar a los participantes del programa concurso”, enfatizó Carlos ‘Tomate’ Barraza.

¿Es un buen coach?

Raúl no solo es un buen coach, sino que va más allá, pues tienen muchos conocimientos musicales por haber sido líder de una banda musical como han sido ‘No sé quién y los No sé cuántos’ y que han marcado historia en el país. Además, las personas que vayan a su equipo aprenderán muchas otras cosas más allá del canto... yo lo amo, le agradezco siempre por todo lo que pude aprender de él.

¿También alistas tu regreso a la televisión?

Estoy trabajando en un programa que lanzaré por redes que se llamará ‘Mis dos cabezas’, que será de entrevistas pícaras, jocosas. Aquí en radiomar me dieron el puntillazo para entrevistar a diversos personajes de la televisión y me quedó el bichito, así que he plasmado la idea junto a mi productor, ya lo estamos preparando y luego veremos si damos el salto a la televisión abierta.

ESTUVO INTERNADO POR NEUMONÍA

Hace unos días, Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que vivió un fuerte problema de salud. El cantante reveló que le diagnosticaron un complicado cuadro de neumonía, por lo que tuvo que ser internado en una clínica local para su recuperación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de Los Barraza compartió una fotografía suya postrado en la cama de la clínica, donde se le ve conectado a un nebulizador. El post está acompañado de una breve explicación que detalla su problema de salud.

“Amigos y amigas, los virus como la gripe, la neumonía y más nos están acechando por lo que les pido cuidarse mucho. Yo, a pesar de tener una buena alimentación y vida deportiva activa, caí en un fuerte cuadro de neumonía en el que me vengo recuperando ”, escribió Carlos ‘Tomate’ Barraza.

