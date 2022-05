Tomate Barraza apoyará a Prince Chris en evento pro fondos

El cantante Carlos Tomate Barraza lamentó que su colega Prince Chris, vocalista del grupo salsero N´samble haya resultado herido en el accidente que tuvo dicho grupo el último fin de semana, y afirmó que participará en el evento que se realizará este domingo en Mamá Rumba, de Los Olivos, donde esperan recaudar fondos para su tratamiento médico.

“Conozco a Prince Chris desde hace muchos años, siempre lo he visto como un chico muy trabajador, muy educado, dedicado a su familia y padre de un niño. Le envío toda mi solidaridad, espero que pueda superar rápido este momento y regresar con fuerza a los escenarios. Por ello, con mi orquesta estaremos en el evento que se realizará este domingo para afrontar los gastos de su recuperación”, dijo Tomate Barraza.

Por otro lado, señaló que su agrupación Los Barraza cuentan con un chofer para tener mayor seguridad durante sus trasladas de show a show durante todo el fin de semana.

“Hace muchos años yo manejaba el bus de la orquesta, pero ahora ya no me gusta hacerlo, ni en el día y menos aún por la noche ni de madrugada. Por eso, nosotros tenemos chofer y gente de seguridad que viaja con nosotros. La orquesta va a cumplir 23 años y siempre debemos cuidarnos. Me apena mucho lo que ha sucedido y solo espero que Prince Chris tenga una muy buena recuperación porque es un buen muchacho y talentoso”, precisó el cantante.

FAMILIARES PIDEN QUE NO LO DESAMPAREN

Los familiares del cantante Christian Fernando Méndez Sarmiento, conocido en el mundo artístico como Prince Cris, exigieron públicamente al dueño de la orquesta N’Samble, Carlos Aranda García, hacerse responsable económicamente de los gastos médicos del artista, luego que sufriera un aparatoso accidente junto a la agrupación salsera.

Gianfranco Méndez, hermano del artista, aseguró en el programa de Magaly Medina que Prince Cris se encuentra postrado en una cama del hospital Casimiro Ulloa con pronóstico reservado, y que la fractura cervical podría imposibilitarlo a volver a caminar de por vida.

En ese sentido, pide que el dueño de la orquesta salsera haga un compromiso formal que garantice que su hermano no quedará desamparado, ya que existen pocas probabilidades que vuelva a caminar.

“No hay un diagnóstico que diga que él sí va a poder caminar. Hay pocas posibilidades y aún no hay un documento legal. Lo que se busca es llegar a un acuerdo mutuo que sea largo plazo”, señaló Gianfranco Méndez.

