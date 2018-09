Tomate Barraza asado con Santi Lesmes por críticas a Mirella Paz

Carlos ‘Tomate’ Barraza coincide con las críticas de Lucho Cáceres contra Santi Lesmes, quien le pidió a la cantante Mirella Paz que baje de peso para tener éxito en la música.



“Mirella ha trabajado en mi orquesta, la considero como una hija y es una cantante extraordinaria. He visto a miles de personas aplaudirla por su talento", afirmó 'Tomate' Barraza.



Añadió que a ella no le importa su peso. "Así es feliz, tiene la autoestima muy alta. El español Santi Lesmes está muy equivocado, me diría que por feo no puedo ser artista o qué le diría a mi tía Cecilia Barraza, que apenas tiene un metro cincuenta de estatura", añadió 'Tomate' Barraza.



Finalmente indicó que la figura no tiene nada que ver con la calidad de las personas. "Mucha gente se opera todo el cuerpo, pero tiene el alma negra”, agregó ‘Tomate’.