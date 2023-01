El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza confirmó la versión dada por Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, en el programa de Magaly Medina, al comentar que la apoyó para que pueda hacerse un chequeo médico con un ginecólogo. Sin embargo, aclaró que su primo asumió la totalidad de los gastos.

“ Sí (es cierto), eso pasó un día que ella se acercó a hablar con él (José María) y yo la derivé con una persona que la llevó al ginecólogo y le realizaron unos exámenes. Pero ojo, esa ayuda fue pagada después por mi primo. Nosotros la llevamos pero él después asumió esos gastos, en ese momento le dimos la mano”, señaló ‘Tomate’ Barraza.

En otro momento, aclaró que no separó a su primo José María por estos problemas, como lo señaló Andrea en el programa de Magaly Medina.

“No salió del grupo por problemas personales, pues él ya tenía pensado hacer su carrera como solista desde el año pasado y ella (Andrea) también lo sabía, pues creo que trabajó con él en algo de eso”, agregó.

Asimismo, detalla que no conoce lo que suceda en la vida personal de mi primero, pues no intiman mucho.

“De un tiempo a esta parte las personas crecen, pero básicamente no intimo mucho con mi familia. Por eso, no sé del tema, es su vida, mi primo es una persona grande, sinceramente, no me ha comentado al respecto”, acotó Tomate Barraza.

José María Barraza

DESCARTA PELEA CON SU PRIMO

Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que su primo José María dejó la orquesta ‘Los Barraza’ después de 25 años juntos y que ahora se lanzará como solista y descartó los rumores de alguna pelea entre ellos.

“Mi primo José María decidió lanzarse como solista, hemos estado casi 25 años juntos en ‘Los Barraza’, somos fundadores y le deseo los mejores éxitos, aquí no han habido peleas. Nosotros somos familia y espero que todo lo aprendido le sirva para salir adelante, es muy talentoso, es hijo de Miguelito y sobrino de la gran Cecilia Barraza”, comentó Tomate.

Además, señaló que él descarta lanzarse como solista y seguirá al frente de su orquesta hasta que pueda.

“Nunca seré solista porque no me considero un cantante profesional, mi onda siempre va por ser el eje central de mi banda, el que interactúa con el público y cantar un par de tema de acuerdo a mi registro. Soy un showman, la persona mediática, así como Christian Domínguez en su orquesta. Yo voy a seguir con la orquesta hasta que pueda, y pucha, ojalá en algún momento a mi hija Gaela pueda tomar la posta si le gusta, sería genial “, comentó.

José María Barraza abandonó a la madre gestante de su hijo: “Me daba 28 soles diarios”. Video: ATV

