Pareja de ‘Tomate’ Barraza dice que Danuska Zapata está despechada [VIDEO]

La esposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, arremetió contra Danuska Zapata, luego que el panelista de ‘Espectáculos’ contó, entre lágrimas, que no ve a su hija hace tres meses.



“Carlos es mi esposo y lo apoyo en todo. Es un tema delicado, porque se trata de una menor, imagino todo el dolor que siente al no ver a su hija, porque también soy madre. No me cabe en la cabeza, cómo una mujer despechada puede llegar a tanto. La queremos y extrañamos mucho, cada vez que teníamos que dejarla un domingo ( en su casa)lloraba y le pedía a su papi vivir con nosotros”, comentó López.



Asimismo, contó que Danuska habría pedido más dinero a ‘Tomate’ para la manutención de su hija.



“Ella lo citó para una conciliación pidiendo más dinero, acá las cosas son 50 y 50. Con mi esposo también queremos ser padres en algún momento, estamos en un proceso de tener bebés con fecundación in vitro. Si el tema va por el lado del dinero, que se ponga a trabajar. Hemos visto en las redes que vende la ropa de la niña. Una criatura no merece que lo alejen de su padre, conozco a Carlos y sé lo buen papá que es. Danuska sabe por dónde darle”, señaló Vanessa.



¿El problema es porque quiere más dinero?

Dinero y que la vea menos (tiempo a la niña), pero ya existe una conciliación de por medio. Entonces, ¿ella qué estaría aportando? No creo que una princesa de nueve años gaste seis mil soles al mes.



¿Crees que Danuska esté celosa del cariño que siente la niña por ti?

La princesa y yo nos queremos mucho, por lo mismo que somos chicas (es menor que Danuska). Ella (hija) siente que la comprendo, los fines de semana me decía ‘mamá’, obviamente de cariño, porque sabe quién es su mamá. La extrañamos demasiado y esperamos verla pronto. (L.Gamarra)