'Tomate' Barraza afirma que lleva cuatro meses sin ver a su hija y Danuska Zapata publica foto con la menor

El cantanteTomate Barraza publicó un mensaje en Instagram para lamentar que lleva cuatro meses sin ver a su hija. El mensaje rápidamente se volvió viral y la ex pareja de Barraza,Danuska Zapata publicó foto con la menor.



Tomate Barraza publicó la imagen de un llavero en Instagam, sobre el objeto se lee: "A mi hija, nunca olvides que te quiero. Espero que creas en ti tanto como yo creo en ti". El cantante acompaño la foto con una texto acerca del sufrimiento que le causa estar sin la menor.



"Y así van pasando 4 largos meses sin verte... Ojo... La idea no es dar PENA! Es que la Ley se haga RESPETAR! El primer halloween sin ti...! Ahora me pregunto??? Mi cumpleaños y Navidad también será así ????????? JUSTICIA PARA LOS PADRES!!!! CARAJOOOOOOO", escribió Tomate Barraza en Instagram. El mensaje alcanzó los 2.629 me gusta.



Y así van pasando 4 largos meses sin verte... Ojo... La idea no es dar PENA! Es q la Ley se haga RESPETAR! El primer halloween sin ti...! Ahora me pregunto??? Mi cumpleaños y Navidad también será así ????????? JUSTICIA PARA LOS PADRES!!!! CARAJOOOOOOO @carlosmiguelbarraza @antoniopavongalan @marthachervellini @vanejeri Una publicación compartida de Carlos Tomate Barraza (@carlosbarrazaoficial) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 11:45 PDT

Los fans de Tomate Barraza fueron a buscar respuestas en el Instagram de su ex pareja, la bailarina Danuska Zapata. La ex modelo publicó una foto donde aparece acompañada de la hija que tuvo con el cantante.



Muchos consideran que es la manera de Danuska Zapata de hacer caso omiso a las quejas de Tomate Barraza. La expareja lleva en esta situación de tensión varios meses y la más afectada es la menor, quien probablemente no entiende lo que está pasando.



En septiembre de este año, Danuska Zapata y la actual pareja de Tomate Barraza, Vanessa López protagonizaron pelea en redes sociales. Ambas se insultaron porque la bailarina no permite que Tomate Barraza vea a su hija.

Con mis amores..🎃 Una publicación compartida de Danuska Zapata (@danuskazapata_de_rasilla) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 9:39 PDT