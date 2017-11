“Danuska me está matando en vida”, expresó Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien contó que Danuska Zapata no le deja ver a su hija Gaela hace dos meses.



“Es una situación bastante grave. Mi intención no es atacar a nadie, pero no se puede burlar de la justicia porque existe una conciliación. Esto es peor que un crimen, me está matando en vida. Ella (Danuska Zapata) sabe por dónde darme, me da por el lado más débil, que es mi hija. Hace dos meses que no la veo, solo debo tener paciencia y confiar que pronto estaré con ella”, manifestó ‘Tomate’ Barraza.



¿No has intentando buscar una solución?

La única solución es que, con el dolor de mi corazón, lo decida un juez.

Tomate Barraza sufre por su hija



¿Por qué no te deja ver a tu hija?

Son varias cosas que ella (Danuska) aduce. Hay un tema de celos, envidia, un tema raro que no entiendo. Me casé feliz con mi esposa (Vanessa López), pero hay algo que no le cuadra a la señora. Casi tengo 40 años y no estoy para que me busquen con quién estar y con quién no.

¿Estás evaluando pedir la tenencia de tu hija?

Quiero que se respete el régimen de visitas y la pensión de alimentos. Sigo cumpliendo, aunque no me deja verla.

¿Te consideras un mal padre?

No. Mi relación con Danuska fue un desastre, pero no me siento un mal padre.

Video relacionado:

Carlos 'Tomate' Barraza llorando

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.