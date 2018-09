Tomate Barraza no demandará a su exesposa Vanessa López por declaraciones en su contra | ENTREVISTA y FOTOS

Carlos ‘Tomate’ Barraza está centrado en que su madre Martha Chervellini se recupere de su enfermedad y por eso no prestará oídos a las declaraciones de su exesposa Vanessa López, quien dejó entrever que le habría sido infiel con su entrenadora y que casarse con él fue ‘el peor error de su vida’.



Carlos, tu exesposa está comentando cosas fuertes, te acusa de ser infiel con tu entrenadora, de ser agresivo, ¿piensas enviarle una carta notarial pidiendo que no se pronuncie sobre ti?

No haré nada...



¿Estás tranquilo?

Sí... concentrado en la recuperación de mi mamá que la pasó mal. Estuvo internada cinco días en la clínica, ahora le han quedado unas pequeñas secuelas del microinfarto cerebral que le dio, pero estamos saliendo adelante. Ella tiene prohibido leer diarios, ver televisión, entrar a sus redes sociales, porque queremos que se recupere rápido.



¿Sigues trabajando normal?, ¿ya grabaste con la cantante venezolana?

Sí, con Tania Pantoja y ‘Los cuatro de Cuba’, el tema es ‘Son cosas del amor’ y ya está en las radios, en Spotify y en redes sociales.



La vida continúa...

Por supuesto...