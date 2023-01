El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza denunció que existe una mafia en el ambiente salsero que se aprovecha de las orquestas para prometerles poner sus temas en la radio a cambio de trabajar por sumas irrisorias o en algunos casos gratis.

LEE TAMBIÉN: Mamá de Renzo Costa dedica amoroso mensaje a su nuera

“Estoy en contra de la mafia que existe en el ambiente salsero. Esta vaina es prestarle servicios a una persona que trabaja para la radio, la televisión, para ciertos locales y que te hace tocar gratis en sus eventos diciendo que vas a sonar en tal radio. Estas personas no son músicos, espero que se retiren y nos dejen trabajar en paz con sueldos dignos, pues la gente está despertando de tantos abusos”, afirmó Tomate.

¿Estas personas cuánto les ofrecen pagarles por show?

Suelen ofrecerte diez fechas para trabajar a mil soles cada uno, y eso no cubre ni para pagarle a los músicos. Es un abuso... hay una persona que tiene como diez discotecas que se ha aliado con estos seudos empresarios para este tipo de cosas, y me da pena que muchos compañeros acepten. Sé de algunos que han vendido su carro para cubrir sus gastos. Esto se tiene que acabar.

¿Te has comunicado con otros cantantes y orquestas que viven este tipo de abusos?

He conversado con algunos y están dispuestos a que las cosas cambien. No soy un caudillo, no soy un líder, soy una persona que hace prevalecer sus derechos como músico, como artista y sobre todo como líder de una orquesta y la dignidad nunca va a tener precio. Aquí ganamos todos, si nos unimos desaparecemos esa mafia, somos el único país donde no existe un sindicato que apoye al artista de la salsa, al cantante, pues cada uno jala para su molino.

LEE TAMBIÉN: Piqué y la radical decisión que tomó para evitar a la prensa tras la canción de Shakira

Es una realidad muy dura...

Así es... No porque alguien tenga 20 horas de trabajo a la semana y cobres 8 mil soles la hora, es sinónimo de que te vaya bien en la vida, porque todo lo que sube y baja. Aquí tenemos que cambiar el chip y se acabe este abuso.

Por otro lado, señaló que su primo José María dejó la orquesta ‘Los Barraza’ para lanzarse como solista después de 25 años en el grupo, y que no han tenido problemas.

“Mi primo ya venía realizando varias cosas como solista y ahora decidió dedicarse de lleno en ese sentido. Hemos trabajado casi 25 años y le va a ir muy bien. Ahora estamos buscando una voz femenina en la orquesta”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR:

Mathías Brivio cuestiona nueva canción de Shakira: “Finalmente Piqué es el papá de tus hijos”

¿Christian Domínguez se casa? ‘Papá Armando’ enciende rumores con anuncio ‘bomba’

‘Peluchín’ trolea a Samahara Lobatón:”¿Así se quedará tu boca o está hinchada?”