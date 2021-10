Tomate Barraza denunciará a Vanessa López por difamación

Después que Vanessa López le pidió públicamente a Carlos ‘Tomate’ Barraza que se haga un examen toxicológico antes de que se lleve a su hija, el locutor radial contó que se realizó ese análisis y anunció que demandará a su expareja por deslizar que consume drogas y que lucró con su orquesta llevando gente a Estados Unidos.

“Me hice la prueba antinarcóticos (detección de drogas en orina), los resultados dieron negativo”, precisó Barraza.

¿Es verdad que vas a entablar una querella a Vanessa López?

Claro, porque lo que ha hecho es una difamación bastante grave, al hablar de alcohol, drogas y trata de personas. La querella será por difamación.

¿Le darás oportunidad a que se pueda rectificar públicamente por lo que deslizó?

No, ya no. Las cosas están más claras que el agua.

¿Buscas una sanción ejemplar?

Eso ya lo tiene que ver mi abogada, creo que no existe pena privativa de la libertad, pero tampoco lo pediría porque es la madre de mi hija.

Sin embargo, Vanessa dijo frente a cámaras que también te denunciaría por todas las cosas que le has hecho. ¿Temes que tome medidas contra ti?

No entiendo, ¿por qué tendría que actuar legalmente?, ¿qué le he hecho? Nada. Entonces, ¿cuáles serían las denuncias?

Ambos tienen una audiencia el 5 de noviembre, pues el juez determinará los días de visita para tu hija. ¿No la verás hasta esa fecha?

Así es, porque ella (López) me dijo que no me dejaría ver a la bebé, no le da la gana y no sé por qué.

¿Tenías conocimiento que está implicada en un proceso por lavado de activos?

Sí, pero es un tema de ella. Tiene que ver su inocencia o culpabilidad. Ahí no me meto.

