‘Tomate’ Barraza se encuentra preocupado debido a que extorsionadores le están enviando mensajes y fotos de su información personal, así como audios diciéndole que atentarían contra su vida. Esto luego que denunciara públicamente que se ha difundido un video íntimo haciendo creer que se trata de su hija Gaela.

“ A raíz de la denuncia que hice ayer ante la Policía se agrupan ciertos personajes a amedrentarme, a querer atentar contra mi vida, mandándome fotos de mi casa , de mi auto, diciendo que yo entreno en tal gimnasio. Si bien es cierto, violentan de una forma nefasta a mi hija y ahora esta misma gente es la que quiere tomar venganza por haber hecho pública la denuncia”, dijo.

El también cantante expuso EN VIVO un audio que le enviaron sujetos inescrupulosos asegurándole que atentarían contra su vida. “ Mi mano no me va a temblar cuando te meta un balazo, hijo de pe... ”, se escucha.

‘Tomate’ Barraza dejó en claro que la fotografía que se difunde de su hija es trucada, mientras que el video que exponen se aprecia a una mujer, pero no es Gaela. “Dicen vendo tal pack de la hija de Tomate Barraza, la hija se desnuda...”, contó.

No soporta la calumnia. Magaly Medina mostró un informe en donde se ve a ‘Tomate’ Barraza, enojado y al borde de las lágrimas, en puertas de la DIRINCRI para entablar una denuncia por la falsa filtración de un video íntimo de su hija, Gaela Barraza.

En los últimos días, se viralizaron imágenes y videos trucados de la menor de edad en distintas aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp. Incluso, Barraza indicó que el video llegó a sus manos a través de un conocido.

Ofuscado por la situación, ‘Tomate’ Barraza amenazó a quienes están perjudicando la imagen de la hija que tiene con Danuzka Zapata: “Conmigo métanse, pero no con mi hija. No me importa irme preso ah, O eliminas la cochinada que has hecho o te juro por mis hijas que te voy a sacar la conch… ”