'Tomate' Barraza se divorció de Vanessa López: "Me separé y vivo sin rencor" | FOTOS

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza comentó que vive uno de sus mejores momentos junto a su hija Gaela, quien le da mucha tranquilidad, y prefiere voltear la página sobre su relación con Vanessa López, con quien estuvo casado casi tres años.

Hace unos días publicaste una foto junto a tu madre, tu hija y tu tía, Cecilia Barraza, y decías que estabas muy feliz...

Son las mujeres más importantes de mi vida. Mi hija está conmigo y me siento muy feliz, estoy lleno de tranquilidad. Ahora mi vida está enfocada en Gaela y en el trabajo. Gracias a Dios las cosas se están dando maravillosamente.

Pero Vanessa, tu exesposa, intenta burlarse de ti en las redes sociales...

No he visto lo que publica. Para mí, lo mejor es vivir con tranquilidad.

Además, ha señalado que fuiste infiel...

Me han dicho tantas cosas, pero mi norte está en crecer y vivir en paz. Vivo sin rencor, salgo a la calle con mucha tranquilidad y la gente me muestra su cariño. Eso me hace fuerte.

¿Qué proyectos musicales tienes?

Estamos sonando fuerte en las radios, tenemos viajes al extranjero y la grabación de un disco. Además, hoy estaré en el ‘Festival del Mar’ de la Costa Verde con un show renovado celebrando Fiestas Patrias.