El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que estuvo internado varios días en una clínica local debido a una intoxicación y ha perdido algunos kilos de peso, luego de comer mariscos en Ayacucho, después de realizar un show por Halloween.

“He pasado unos días en la clínica debido a una intoxicación muy fuerte que tuve por comer mariscos en Ayacucho, a donde viajé con la orquesta ‘Los Barraza’ para tocar en Halloween. Ahí empecé a ponerme mal y apenas llegué a lima me internaron porque me sentía pésimo, no aguantaba los malestares del cuerpo, he pasado un susto”, comentó el Carlos ‘Tomate’ Barraza.

Por otro lado, ‘Tomate’ Barraza dijo que acaba de lanzar el videoclip de su último tema ‘Fue lo mejor’, que es interpretado por la cantante Ingrid Mijares y protagonizado por el actor Sandro Monzante.

“El tema se llama ‘Fue lo mejor’ y elegí a mi hermano Sandro Monzante para que sea el protagonista de la historia, pues le cae a pelo, ya que hace años fue premiado como ‘mejor villano’ en los Premios Luces. Este tema es un cover y que interpreta muy bien Ingrid Mijares. Además, tiene los arreglos del maestro Oscar Huaranga, quien ha sido ganador del Grammy Latino junto a la maestra Susana Baca”, señaló.

‘YO NO DEJARÍA A SHAKIRA’

Hace unas semanas, el actor y cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza participó en el programa de cocina ‘En esta cocina... Mando yo’ y señaló que él nunca habría dejado a Shakira, tal como lo ha hecho el futbolista Gerard Piqué.

Te veremos junto a Cielo Torres en “En esta cocina... Mando yo”, ¿cómo la pasaste?

La pasamos increíble, Cielo y yo hicimos una gran dupla, nos comunicamos muy bien, aunque debo reconocer que, por ratos, ella me puso nervioso en la cocina porque me gritaba mucho. Cielo es mi amiga, ella es una chica noble y sencilla, la quiero mucho.

¿Eres de los que escucha a las mujeres?

Sí soy de los que escucha a las mujeres. Si una mujer o un hombre sabe más que yo en algo, claro que los tengo que escuchar, para aprender.

¿Sabes cocinar?

No sé cocinar, yo solo sé preparar mi dieta, que consiste en un pedazo de pollo, arroz y ensalada, punto. Si supiera cocinar, usaría esa cualidad para ser un gran enamorador.

¿Y qué opinas sobre la ruptura de Shakira y Piqué?

Si yo fuera Piqué, a Shakira no la dejaría por nada del mundo. Fuera de bromas, siempre voy a creer que es sabio y sano saber decir adiós.

TE PUEDE INTERESAR

¿Ana Paula se casó con Paolo Guerrero?: Bailarina llama “esposo” al ‘Depredador’ y él lo comparte en IG

Fiorella Méndez exige pensión de alimentos a Pedro Loli y él explota contra la prensa: “Te las vas a ver conmigo”

Brunella molesta con América Hoy por asegurar que Richard Acuña se hizo la ‘lipomarcación’: “Mentirosos y maleteros”