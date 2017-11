Tomate Barraza: Su esposa da por terminada su relación en redes sociales y sorprende a todos con mensaje [VIDEO y FOTOS]

El amor acaba. A pesar de que hace dos semanas,Vanessa López indicó que su relación con el cantante Tomate Barraza continuaba, la publicación de un particular mensaje en su Instagram demuestra todo lo contrario.



Vanessa López publicó este mensaje en Instagram: "Las personas cambian para que aprendas a dejarlas ir.Las cosas salen mal para que las valores cuando están bien. Crees algunas mentiras para que aprendas a no confiar tan rápido. Y a veces, las cosas buenas se van para que otras mejores puedan llegar". La publicación alcanzó rápidamente los 600 me gusta.



Vanessa López acompañó su publicación de un mensaje que no deja dudas. "Lo que ya no se ve no se pregunta,todo pasa porque tiene que pasar para tu evolución,sincronía de la vida, gente", remata la modelo.



Los fans de la modelo Vanessa López le comentaron que hacía bien al tomar esta decisión. "No se acaba el mundo , igual eres joven y bella , lo que no funciona no función y punto , besos Vane", se lee entre los comentarios de la publicación.



Cuando fue consultado sobre el tema por el diario Trome.pe el 23 de octubre, Vanessa López respondió que confía mucho en Carlos y que su viaje a Miami habría sido para reecontrarse con su mejor amigo. No obstante, esta publicación en su Instagram lo cambia todo.

