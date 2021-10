Tomate Barraza explota contra Vanessa López y asegura que tiene ‘otras chambas’

QUÉ FUERTE. Tomate Barraza y Vanessa López protagonizaron un tenso encuentro en los pasadizos de ATV. La expareja se dijo de todo y sus fuertes declaraciones fueron captadas por las cámaras de Magaly Medina.

La madre de la hija del cantante le reclamó por planear un viaje. “Si yo no trabajo, mis hijas no comen”, le contestó el también humorista. “Ah, entonces no solamente trabajas en la radio, tienes más trabajos”, le respondió la joven.

Tomate explicó que su orquesta se está reactivando, luego de que sus actividades quedaran paralizadas por la pandemia. “Así como tú tienes otras ‘chambas’”, dijo el también locutor de radio, despertando la curiosidad del reportero de la urraca.

“¿Por qué entre comillas?”, le consultó el periodista. “Sus chambas pues, tiene otras chambas, no creo que solamente vivas de vender ropa”, dijo Carlos Barraza. En ese momento, Vanessa López descartó que se dedique a otra actividad.

“¿Solo de eso? Ah ok, sorry, pensé que tenía otras chambas”, dijo Tomate de manera irónica.

Carlos Barraza y su expareja, Vanessa López, se cruzaron en los pasillos de ATV y se dijeron de todo frente a las cámaras de Magaly Medina.

SE ACUSARON DE INFIELES

Luego de su participación en el programa de Magaly Medina, Tomate Barraza y Vanessa Lopez se encontraron ‘accidentalmente’ en los pasillos de ATV y se dijeron las cosas en la cara. La expareja se sacó todos los trapos sucios y se acusaron mutuamente de ser infieles.

Tomate Barraza le reclamó a Vanessa Lopez por una supuesta infidelidad y ella no se quedó callada calificándolo como ‘asqueroso’ porque, indicó, ‘era mujeriego cuando estaba con ella’.

Ambos se olvidaron que las cámaras estaban grabando todos los detalles y se dijeron la vela verde. Vanessa López lo acusó de haberla abandonado y contó algunos detalles de las peleas que tenía con el cantante.

“Lo perdonaba y seguía María Grazia, Shirley, Romina, la de Estados Unidos”, dijo la madre de su hija al sacarle al fresco todas las supuestas ‘perlitas’ del líder de ‘Los Barraza’.

TOMATE NO VE A SU HIJO

Carlos Barraza se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” y habló sobre la carta notarial que le envió la madre de su hija, Vanessa López por no visitar a su bebé.

“Hace un mes que no va, el lunes o martes le mandé una carta notarial porque él me hizo una demanda de visitas y otra de alimentos, no entiendo porque la demanda de visitas porque a él nunca se le ha prohibido ver o estar con la bebé”, señaló López en el programa de Magaly Medina.

Frente a tal acusación, Tomate Barraza se pronunció y desmintió que no haya visitada a su hija. Además, señaló que recientemente se sometió a una intervención quirúrgica por la que tuvo descanso médico.

