Carlos ‘Tomate’ Barraza dijo que en un futuro podría tener una pareja porque sabe que sus hijas seguirán su camino, pero descartó que vaya a casarse y admitió que en el pasado fue un ‘travieso pensante’ porque sino hoy tuviera dos equipos de fútbol.

¿Te escuché decir que te sientes viejo?

No sé si viejo o cansado, pero creo que una persona a mi edad, casi con 45 años, no ha hecho ni la mitad de lo que hice yo y claro, eso también pasa la factura en la salud, por eso estuve enfermo con neumonía, pero ya me recuperé.

Pero también has sido travieso, aunque ahora estás ‘regenerado’...

He sido travieso, pero pensante. El otro día, el padrino de mis hijas me dijo: Si no hubieras tenido buena cabeza, tendrías dos equipos de fútbol, pero es suficiente con dos bebés, dos niñas hermosas.

¿O sea ya te plantaste?

Me hubiera gustada tener un hijo hombre, pero hasta aquí llegué.

¿Y no hay nadie que te diga: ‘Mi bebito fiu, fiu ’?

Ahorita lo más importante para mí es ver que mi viejita (su mamá) se levante de la cama (está recibiendo tratamiento) y estar pendiente de mis niñas que necesitan de su papá, claro también voy a pensar en mí.

Claro porque los hijos crecen, se van y construyen su camino.

Lo sé, y no me gustaría quedarme solo, tal vez exista alguien que pueda fijarse en mí ( coquetea viendo a un varón)... ¡Ay no sé! Si se hundió el Titanic (bromea).

CUADRO DE NEUMONIA

Pese a llevar un estilo de vida saludable, Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa un fuerte problema de salud. El cantante reveló que le diagnosticaron un complicado cuadro de neumonía, por lo que tuvo que ser internado en una clínica local para su recuperación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de Los Barraza compartió una fotografía suya postrado en la cama de la clínica, donde se le ve conectado a un nebulizador. El post está acompañado de una breve explicación que detalla su problema de salud.

“Amigos y amigas, los virus como la gripe, la neumonía y más nos están acechando por lo que les pido cuidarse mucho. Yo, a pesar de tener una buena alimentación y vida deportiva activa, caí en un fuerte cuadro de neumonía del que me vengo recuperando”, escribió.

“El alto grado de estrés que atravieso por diversos temas familiares provocaron que bajaran mis defensas y ahora toca enfocarme en mi recuperación para seguir sacando adelante a los míos”, añadió el cantante.

MÁS INFORMACIÓN: