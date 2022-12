Carlos ‘Tomate’ Barraza está de cumpleaños. El cantante y actor cómico cumple 45 años este lunes, aunque las circunstancias no han sido las mejores ya que hace tan solo unos días protagonizó una fuerte polémica, al denunciar que estaban adulterando las imágenes de su hija en redes sociales.

Gaela Barraza, la hija del músico, usó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su papá, que en todo momento sacó cara por ella y negó que sea la adolescente la protagonista de las controvertidas imágenes.

“A pesar de los años nuestro amor sigue perdurando, con altos y bajos pero intacto, gracias por ser el hombre que me enseñó a sonreír, y ver que la vida es más linda si es a tu lado, gracias por enseñarme a ser feliz , gracias por estar siempre para mí, gracias por ser mi angel de la guarda, gracias por ser el mejor amigo que voy a poder tener durante toda la vida, y aún así te haga renegar sabes que siempre serás la persona que más amo en esta vida, mi gran superhéroe, siempre te veré así, sin importar que diga la gente, porque soy tu hija ”, escribió la menor, que hace unos meses ganó el Miss Perú La Pre.

Además, se mostró agradecida con Tomate Barraza por todo lo que da por ella y por enseñarle los valores que ahora rigen su vida. “Aún recuerdo cuando me comprabas muñecas, comíamos helado juntos, veíamos películas y me gustaba maquillarte, y ahora hablamos de nuestros futuros, a que universidad iré, qué será de mi carrera del modelaje, mientras cenamos”, dijo Gaela Barraza.

Por otro lado, aseguró que nunca esperó que las situaciones en su vida cambien tan repentinamente, aunque aún disfruta pasar el tiempo con su padre. “Aún así disfruto ir a tu cuarto y molestarte y sacarte una sonrisa, o preguntarte qué tal te fue tu día, o contarte mis problemas y tú haciendo el intento de darme buenos consejos, o estar en el carro escuchando salsa a todo volumen, cosas que siempre disfrutaré si es que estoy a tu lado”, acotó.

Finalmente, le agradeció a la vida por darle un papá como Carlos Barraza. “Estoy y estare siempre agradecía con la vida porque tú seas mi papá y aunque ya no soy la misma niña que media 1.50 y corría a tus brazos diciendo “paaapiiii” , algo que jamás cambiara es el amor y la admiración que te tengo, feliz cumpleaños compañero de vida”, concluyó Gaela Barraza.

¿QUÉ PASÓ CON GAELA BARRAZA?

‘Tomate’ Barraza continúa con las diligencias correspondientes para dar con los culpables de filtrar imágenes y videos falsos y subidos de tono de su hija de 14 años, fruto de su relación con Danuska Zapata.

En una entrevista realizada por ‘Amor y fuego’, el cantante reveló que tanto él, su hija y su expareja se sienten mal por el fotomontaje realizado a su primogénita y que fue expuesto en distintos servicios de mensajería.

“No entiendo como puede existir gente tan asquerosa para suplantar la identidad de una niña. Luego hacen un fotomontaje de una persona enseñando los senos y ponen la cara de mi hija y por eso pagan”, indicó indignado.

También habló de delito que están cometiendo las personas que difunden las imágenes en redes sociales: “Ya tendría que verse como un delito de pornografía infantil, violación de la intimidad de una menor”.

Barraza contó qué sucedió cuando le pasaron los videos y fotografías a través de WhatsApp: “Hablé con ella, nos sentamos y me dijo ‘papá, yo no soy esa persona , no sé quién será’ y yo le dije ‘ya tranquila, vamos a hablar con tu mamá’”.

Por último, hizo una petición al público: “Ahora lo que sigue es dar con los culpables o con las culpables. No compartan esa basura, porque para mí es una basura, compartir eso, algo tan delicado de una menor de edad”.

