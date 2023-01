El cantante Carlos Tomate Barraza comentó que inició el 2023 con el pie derecho, pues no solo tiene programa nuevo de radio sino que lanzó un homenaje a la cumbia con su orquesta Los Barraza. Además, resaltó que ha aprendido de las lecciones que le ha dado la vida y no peleará más con las madres de sus hijas.

“Aunque el año pasado fue muy duro porque viví muchas cosas, también ha sido muy sabio y he aprendido mucho de los golpes de la vida. Sin embargo, este 2023 estoy contento porque mis padres y mis hijas están bien, estoy en radio megamix con mi programa ‘Sobredosis de Tomate’ y acabamos de lanzar ‘El embrujo’ en salsa, como un homenaje a la cumbia peruana”, señaló Carlos Barraza.

Tus padres han tenido episodios duros con la salud...

Así es, pero gracias a Dios se encuentran estables, mucho mejor. Y ahora soy yo quien vela por ellos. Mi padre estuvo mal hace poco e internado, pero también cuento con el apoyo de mis tíos Miguel y Cecilia. Como digo la vida me ha dado chicotazos, pero no tengo cicatrices. Soy una persona positiva y voy para adelante.

Ahora se te ve mucho compartiendo con tus hijas, ¿ya no hay peleas con las madres?

Sé que en el pasado se han dado muchas peleas, pero con todo lo que he pasado, ahora he decidido no responder más cuando hayan ataques por el bienestar de mis hijas. Eso al final no lleva a nada, lo importante son mis hijas y ellas sienten cada día todo el amor que les doy.

¿Y ya tienes alguna nueva compañera para tu vida?

Por ahora no, solo me encuentro enamorado de la vida. Si en algún momento llega una compañera, pues bienvenida, tampoco he cerrado las puertas al amor. Creo que si una persona buena llega a tu vida y es importante, entonces, siempre buscas un espacio, tiempo para compartir y crecer.

“NO DEJARÍA A SHAKIRA”

Hace unas semanas, Carlos “Tomate” Barraza estuvo en el programa “En esta cocina... Mando yo”, donde hizo dupla con Cielo Torres y juntos se enfrentaron a Paula Arias y César Vega en un duelo culinario y comentó que si el fuera Piqué nunca hubiera dejado a Shakira.

“Si yo fuera Piqué, a Shakira no la dejaría por nada del mundo. Fuera de bromas, siempre voy a creer que es sabio y sano saber decir adiós, pues cuando una relación ya no funciona entonces puede convertirse en tóxica”, señaló en su momento.

TE PUEDE INTERESAR:

Reynaldo Arenas y su dura crítica contra Magaly: “Preferiría que este tipo de programas desaparezcan”

¿Cuánto dinero cobran el Grupo 5, Agua Marina y otros grupos por shows en bodas y fiestas?

Fátima Segovia luce curvas de infarto y la comparan con ‘Jessica Rabbit’ ¿Se hizo otro retoquito?