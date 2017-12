'Tomate' Barraza denuncia entre lágrimas que Danuska Zapata le impide ver a su hija [VIDEO]

Entre lágrimas, Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que está muy afectado, pues Danuska Zapata no le permite ver a su hija hace tres meses.



¿Cómo va la situación con la madre de tu hija?

El sábado se cumplieron tres meses que no veo a mi hija. Todo está en manos del juzgado, hay una jueza que está siguiendo el caso.



¿Cuál es el proceso que se está siguiendo?

Estoy pidiendo que se cumpla el régimen de visitas, porque se está incumpliendo. Mi hija tiene que pasar tres fines de semana al mes conmigo.



Debes sentirte impotente...

Más que impotencia, es un dolor, pero como buen payaso me trago las cosas y salgo al ruedo, sin embargo no es fácil. No puedo hablar con mi hija ni por celular, no tengo ningún tipo de contacto con ella. Todos los días me desespero por verla, sigo cumpliendo con su manutención, pero no me parece justo lo que hace. Es bien doloroso, es terrible.



¿Qué podría pasar si Danuska sigue sin dejarte ver a tu hija?

Podría perder la tenencia de la bebé, por eso la jueza tiene que dar una sentencia. Está bien (si a Danuska) no le caigo o detesta mi vida, pero que separe el odio y rencor.



¿Crees que está mal asesorada?

No lo sé. Quería verme llorar, mal y pidiendo ayuda a los medios de comunicación, pues ya lo consiguió. Le pido, por favor, a la jueza que revise mi caso y se haga justicia. No entiendo qué es lo que quiere (Zapata). ¿Busca que me amarre al Poder Judicial? ¿Eso quiere? Lo puedo hacer, lo he pensado en mi desesperación.



A Danuska se le ve en campañas sociales, como la Liga Contra el Cáncer...

Imagínate. Una persona que se pone un disfraz, porque

eso es disfrazarse. Ayudas a la gente y no permites que su hija vea a su papá. (L.Gamarra)

