‘Tomate’ Barraza ya puede ver tranquilamente a su hija [VIDEO y FOTOS]

Carlos ‘Tomate’ Barraza comentó que vive un momento de tranquilidad, pues puede ver sin restricciones a su hija, después de varios meses.



“Las cosas se han solucionado y me siento muy feliz de volver a tener a mi hija. Estoy viviendo un momento de mucha tranquilidad”, dijo.



‘Tomate’ Barraza acotó que no revelará los detalles, pero contó que existe comunicación con Danuska Zapata, madre de la menor.



“Puedo afirmar que se están llevando las cosas de la mejor manera, es lo más saludable para todos. Por eso, ahora disfruto de la compañía de Gaela”, añadió ‘Tomate’ Barraza.



En otro momento, precisó que su relación con Vanessa López marcha bien. “La felicidad y la tranquilidad han llegado a mi vida. Todo está ‘okey’. Además, estoy dedicado al cien por ciento a la orquesta y trabajamos mucho cada semana”, precisó ‘Tomate’ Barraza.



Respecto a su salida de Latina, prefirió no entrar en detalles, pero asegura que está al tanto de todo lo que acontece en ‘Chollywood’.

“Extraño la televisión y espero volver pronto a un programa, ya habrá alguna oportunidad. Por ahora soy un televidente y me divierto mucho”, agregó ‘Tomate’ Barraza.

Tomate Barraza y Vanessa López