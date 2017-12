'Tomate' Barraza fue infiel y esposa lo deja en Navidad [VIDEO]

Vanessa López anunció su separación definitiva de Carlos ‘Tomate’ Barraza, pues reveló que su todavía esposo no solo le fue infiel con la cantante Shirley Mendoza, sino también con la expareja del empresario Carlos González, María Grazia Polanco.



“Una más al costal junto con Shirley Mendoza y María Grazia Polanco. Las dos de la misma agrupación, metiéndose con un hombre casado. Para esto, Barraza fue, es y será un mujeriego. Un hombre que busca lo más fácil en la calle, no solo es culpa de las mujeres, el culpable es Carlos Barraza. No solo se quedó sin trabajo, sino también sin esposa”, escribió López en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para darle su respaldo a Danuska Zapata, expareja de 'Tomate' Barraza.



“Me confundí con la señora Danuska, tiene todo mi apoyo”, agregó.



Además, agregó: “Yo no tengo vergüenza de

desenmascarar a las mujeres sin moral ni valores como ese par”, escribió Vanessa, cuando algunos cibernautas le preguntaron por las infidelidades de ‘Tomate’, y le recomendaron que no vuelva a perdonarlo.



‘ESTÁ LOCA’



En tanto, la cantante Yolanda Medina le advirtió a Vanessa López que no se meta con ella, pues no le agradó el post que le dedicó en su cuenta en Instagram.



“Puso mi foto y abajo escribió ‘tengan cuidado’. ¿Qué se cree? ¿Acaso yo soy una delincuente para que ponga eso? Esa mujer está loca, no tiene escrúpulos, piensa que todas las mujeres están detrás de su marido. Piensa que él es Michael Jackson y que todas andan detrás de él por su fama”, dijo Yolanda, quien contó que tiene una amistad de 17 años con ‘Tomate’ y son como ‘hermanos’. (J.V.)



Tomate Barraza y María Grazia Polanco