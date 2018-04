'Tomate' Barraza se intoxicó y ahora no podrá trabajar [FOTOS]

Carlos ‘Tomate’ Barraza se viene recuperando de una intoxicación por medicamentos que consumió debido a una infección. Actualmente, se encuentra mejor tras el tratamiento médico al que fue sometido.



Ello, sin embargo, le impedirá trabajar con su orquesta. Cheque qué es lo que nos contó.



“La medicina fue rechazada por mi cuerpo, me puse mal y me trajeron de emergencia a la clínica. Ahora estoy estable, con suero, pero permaneceré aquí un par de días más hasta recuperarme. No podré trabajar con mi orquesta, primero es la salud”, contó ‘Tomate’ Barraza, quien espera concretar algunos proyectos para volver a la televisión.