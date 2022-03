El conductor Carlos ‘Tomate’ Barraza expresó que está indignado por la ola de críticas que viene recibiendo su hija Gaela, al igual que Kyara Villanella, Alondra Huarac y Mía Loveday, tras coronarse como las ganadoras de Miss Perú La Pre.

“Me parece desagradable, intolerable y brutal la forma como están atacando a estas criaturas en redes sociales. Como padre, me siento indignado por la cantidad de felonía y dureza con que están catalogando a las niñas. Condeno ese acto tan vulgar y soez. No entiendo cómo hay personas que pueden derramar tanto odio con cuatro niñas, quienes lo único que han querido es hacer realidad un sueño”, dijo.

¿Cómo toma tu hija las críticas?

Está afectada, pero sabe que no está sola porque tiene a mamá y papá, así que a palabras necias oídos sordos. Lo que más me molesta es que digan que expongo a mi hija y jamás haría eso.

NO RENUNCIARÁ

En tanto, la hija de ‘Tomate’, Gaela, aseguró que no piensa renunciar a la corona.

“Me da mucha pena por la gente que nos está criticando, yo no haría eso porque me considero una buena persona. No pienso renunciar a la corona porque es algo que a mí me costó llegar y alcanzar. No voy a dejar el concurso porque me esforcé y me quiero dedicar al modelaje”, sostuvo Gaela.

