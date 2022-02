Carlos ‘Tomate’ Barraza, a sus 44 años, no le cierra las puertas al amor, confiesa que está soltero y reconoce que es algo complicado cuando está en una relación. También habló de ‘Esto es habacilar’ y cree que hacer el programa sin Raúl Romero, fue ‘complicado’.

“Saludo a todas las personas que aún sienten maripositas en el estómago”, dijo Barraza en las cabinas de Radiomar durante el programa especial que la radioemisora preparó titulado ‘Salsa para infieles’ por el ‘Día de los Enamorados’.

¿No crees en el amor?

Gastritis tengo (ríe)

¿El amor de pareja te es esquivo?

A veces, no puedo decir que fui una persona feliz en el amor, pero tengo dos hijas hermosas fruto de mis relaciones pasadas. Sin embargo, a mis 44 años no le cierro las puertas al amor, aunque hoy estoy soltero.

Tal vez eres complicado, ¿te has hecho un análisis?

Justo me acabo de hacer uno de sangre (ríe), sí, soy un poquito complicado y por la chamba, falta tiempo para la pareja.

Sorprendiste al dirigirte a Danuska Zapata con madurez...

Ya era tiempo, fuimos muy felices cuando Gaela llegó al mundo y reitero que es una excelente madre.

¿Se solucionaron los roces con tu segunda esposa?

Sí, pero no tengo ninguna comunicación con ella, yo sé cuánto tengo que depositar y qué día recoger a mi hija para estar con ella.

Cambiando de tema, ‘Esto es habacilar’ salió del aire...

‘Habacilar’ tiene el sello de Raúl Romero, no creo que haya sido un error hacer este formato de antaño, pero sí fue complicado lanzar el programa sin él.

ESTUVO EN ‘ESTO ES HABACILAR’

El conductor Carlos ‘Tomate’ Barraza felicitó a Facundo González por su participación en ‘Esto es Habacilar’ (América Televisión), con quien compartió el pasado lunes cuando regresó al programa que lo vio nacer en el mundo de la TV. Asimismo, dijo que es una pena que Raúl Romero no haya aceptado volver, pero espera que vuelva en algún momento para reencontrarse con su público.

“Me sentí muy contento por la invitación que me hicieron y estar en pantallas con mis compañeros como Roger del Águila, Thalía Estrabidis y Tracy Freundt ha sido algo maravilloso, después de tantos años”, comentó Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien participó en el programa ‘Esto es habacilar’, el último lunes.

¿Fuiste solo como invitado a ‘Esto es Habacilar’?

Sí, solo fui como invitado, me llamó Peter (Fajardo) y ha sido bonito volver al set, reencontrarme con los académicos, que ya no son tan académicos. No está Raúl Romero, pero se mantiene la esencia del programa y hay componentes externos que se han acoplado bien al programa.

¿Te sentiste a gusto en el programa?

Mucho, la aceptación del público ha sido increíble, en redes ha funcionado mucho pues fuimos tendencia y sobre todo, volver a sentir esa adrenalina de estar en vivo, estuve contento de volver en donde empecé, ahí nació mi sueño de la conducción.

