El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza comentó que sería un golazo el regreso de ‘Habacilar’ a la televisión, pero aclara que tendría que ser con Raúl Romero. Asimismo, señala que el ‘feo’ es uno de los grandes conductores de la televisión junto a Kiko Ledgard, Pablo de Madalengoitia y Augusto Ferrando.

“Sería fantástico que regrese Habacilar, yo he sido parte del programa por cinco años y la gente lo recuerda mucho, aún por la calle me paran para contarme anécdotas. Sin embargo, creo que debería de ser con Raúl Romero, porque es el sello, la cara del programa y toda su irreverencia”, comentó Carlos ‘Tomate’ Barraza.

Además, señala que no lo han convocado “pero estaría encantado de volver porque viví momentos inolvidables y siempre hubo una buena vibra con el público”, añadió Tomate Barraza.

Asimismo, recordó en Habacilar se formó como conductor y agradece a Raúl Romero haberlo formado. “En Habacilar me formé como conductor, aprendí lo poco o mucho que sé, pero todo se lo debo a Raúl, lo considero como mi mentor, mi maestro, mi amigo, mi hermano, mi padre... para mí es uno de los grandes conductores de la televisión nacional, que puede estar al lado de figuras como Kiko Ledgard, Pablo de Madalengoitia y Augusto Ferrando”, finalizó el también cantante de salsa.

LIMPIO EN EXAMEN TOXICÓLOGICO

Carlos ‘Tomate’ Barraza se enfrentó nuevamente a su exesposa Vanessa López hace unas semanas en ‘Andrea’, luego que ella le pidiera que pasara por un examen toxicológico, dejando entrever que consumiría drogas.

En un primer momento, el cantante se sometió a un examen de orina para demostrar que no consumía estupefacientes, sin embargo, quiso ratificar los resultados con una prueba de cabello en el programa de Andrea Llosa.

La expareja acudió al espacio de ATV y se volvieron a decir de todo, inclusive Tomate Barraza abandonó el set para evitar cruzarse cara a cara con su exesposa.

Según reveló Andrea Llosa al final de su programa este viernes, Carlos ‘Tomate’ Barraza no consumió cocaína en los últimos seis meses tal y como lo comprobó un examen de cabello que le realizaron hace varias semanas.

“Es un alivio, me acabo de quitar una mochila de casi 35 kilos y te agradezco nuevamente”, le dijo el cantante a la conductora. Asimismo, rompió en llanto por la confirmación de la noticia.

“Es muy fácil señalar con cosas tan dolorosas, porque creo que las drogas son lo peor que existe en este mundo, pero gracias a Dios siempre me he rehuído a esas cosas. Han sido días duros, que me han estado cuestionando, burlándose, pero he estado tranquilo porque confío en mí”, dijo Tomate entre lágrimas.