LO DEJÓ EN CLARO. ‘Tomate’ Barraza decidió responderle a su expareja Vanessa López, quien le recordó que tiene dos hijas y no solo es Gaela Barraza, la jovencita que acaba de ganar la corona en el Miss Perú La Pre. El cantante se presentó en el programa ‘América Hoy’ y esto contentó cuando las conductoras le consultaron.

‘Tomate’ Barraza dejó en claro que quiere a sus dos hijas por igual, puesto que sería “abominable” preferir a una sobre la otra. Sin embargo, recalcó que entre ambas existe una amplia diferencia de edad.

“ Para nadie es un secreto que tengo dos hijas y a mis dos hijas las amo por igual... Querer a una hija más que otra sería abominable, imposible en mi caso. A mis dos hijas las quiero por igual. Desgraciadamente, se llevan muchos años de diferencia, Gaela tiene 14 y Emiliana tiene 2, pero eso no significa que no quiera a Emiliana, que es tan bebita y que es idéntica a nosotros, es la copia de mi madre, de su abuela, para yo tener una preferencia con ella. Jamás tendría una preferencia por una o la otra”, respondió directamente.

Respecto a sus presuntas ausencias en las visitas que le corresponden a su hija menor, ‘Tomate’ Barraza se justificó al contar que estuvo enfermo.

“Hay cosas que ustedes no saben, que tampoco tengo por qué decirlas al público, pero lo que sí puedo decirles es que la semana pasada me internaron de emergencia en la clínica, tengo un diagnóstico reservado... eso lo puse en mis redes, pero no lo hice para decir que por eso no veo a mi hija”, contó.

¿Qué dijo Vanessa López sobre Gaela?

Días atrás, Vanessa López, madre de la otra hija de ‘Tomate’, arremetió en sus redes sociales contra Barraza al publicar un polémico mensaje a raíz de la coronación de Gaela en el Miss Perú La Pre.

“Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios”, escribió.