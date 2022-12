No puede más con la rabia. ‘Tomate’ Barraza continúa con las diligencias correspondientes para dar con los culpables de filtrar imágenes y videos falsos de su hija de 14 años, fruto de su relación con Danuska Zapata.

En una entrevista realizada por ‘Amor y fuego’, el cantante reveló que tanto él, su hija y su expareja se sienten mal por el fotomontaje realizado a su primogénita y que fue expuesto en distintos servicios de mensajería.

“ No entiendo como puede existir gente tan asquerosa para suplantar la identidad de una niña. Luego hacen un fotomontaje de una persona enseñando los senos y ponen la cara de mi hija y por eso pagan”, indicó indignado.

También habló de delito que están cometiendo las personas que difunden las imágenes en redes sociales: “Ya tendría que verse como un delito de pornografía infantil, violación de la intimidad de una menor”.

Barraza también contó qué sucedió cuando le pasaron los videos y fotografías a través de WhatsApp : “Hablé con ella, nos sentamos y me dijo ‘papá, yo no soy esa persona , no sé quién será’ y yo le dije ‘ya tranquila, vamos a hablar con tu mamá'”.

Por último, hizo una petición al público: “Ahora lo que sigue es dar con los culpables o con las culpables. N o compartan esa basura, porque para mí es una basura, compartir eso, algo tan delicado de una menor de edad ”.

‘Tomate’ Barraza rompe en llanto por falso video íntimo de su hija

‘Tomate’ Barraza rompe en llanto por falso video íntimo de su hija". Video: Willax

