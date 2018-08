La enemistad terminó. Sandra Arana y Tomate Barraza decidieron dejar atrás todo lo malo y se perdonaron en el programa 'En Exclusiva' de Karen Schwarz, donde se reunieron con sus excompañeros Ernesto Jiménez y Antonio Pavón.

Sandra Arana se encuentra en Estados Unidos, pero se unió al enlace en vivo. Durante la conversación, Karen Schwarz recordó el momento en que Tomate Barraza y la exchica terremoto se distanciaron porque el cantante no la invitó a su matrimonio con Vanessa López.

Según contó Sandra Arana, entre ella y Tomate Barraza hubo muchos malentendidos y confusiones que terminaron por romper la relación de trabajo que ambos tenían. Además, aceptó que se puso picona cuando no fue invitada al matrimonio.

"Yo sí sentí cosas de tu parte, no soy loca o sea no voy a hablar y decir cosas. Pero también sé que yo soy una antipática, de repente no te caía, no me quisiste invitar a tu boda, no me invitas. Creo que fue engreído de mi parte ponerme así, picarme, porque me dolió", dijo Sandra Arana durante el programa 'En Exclusiva'.

Ante esto, Tomate Barraza le ofreció disculpas a su excompañera y aceptó que les faltó comunicación para poder solucionar sus temas personales. Por eso, ahora, el cantante quería que todo terminara bien con Sandra Arana.

"Nos faltó comunicación, de repente sentarnos los dos solos, sin ningún filtro y y decirnos las cosas (...) Lamento muchas cosas que sucedieron (...) te pido disculpas de corazón por las cosas que sucedieron", dijo Tomate Barraza en 'Exclusiva'.

Estas palabras terminaron por hacer llorar a Sandra Arana, quien también le ofreció disculpas por su actitud en el pasado.

Tomate Barraza y Sandra Arana

