Carlos ‘Tomate’ Barraza llegó al set de ‘América Hoy’ y fue consultado directamente por las declaraciones de su expareja Vanessa López respecto a la corona de Gaela Barraza en el Miss Perú La Pre. Sin embargo, minutos después de su presentación, el cantante se retiró abruptamente.

Ante esta salida del magazine matutino, las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se sorprendieron al no saber qué había pasado. Incluso deslizaron la posibilidad que ‘Tomate’ se sintió mal en pleno en vivo.

“Estamos en vivo y en directo y quiero saber qué pasó con ‘Tomate’ Barraza’. ¿Qué pasó? ¿Se puso mal?”, dijo Ethel, para que luego Brunella dijera: “Algo ha pasado con ‘Tomate’, estamos en vivo, agarró su celular, recibió un mensaje o llamada, no lo sé, y se ha retirado del set”.

Al no tener una respuesta de la producción, las conductoras prefirieron dejar el tema, pero revelaron minutos después la razón por la que Barraza se retiró. Ethel Pozo dio estas declaraciones.

“ Él me dijo que no quiere hablar del tema de la mamá de su niña, que él no quiere exponer ese tema, no quiere dar qué hablar, entonces que no siente que puede conversar del tema con nosotros y entonces ha preferido a retirarse ”, dijo.

Motivos de Tomate Barraza para retirarse de 'América hoy' https://www.americatv.com.pe/noticias/

Janet Barboza critica a ‘Tomate’ Barraza

Fiel a su estilo, Janet Barboza cuestionó que Carlos Barraza se retirara del set de ‘América Hoy’ puesto que se conversó con su manager previamente y sabía sobre los temas que iban a hablar.

“Mi opinión es la siguiente, yo he visto a ‘Tomate’ en otros programas con su expareja, hablando del tema con mucha soltura. Por eso creímos importante que un tema como este, él se pronuncie porque es algo que le está pasando. Yo siento que no le hemos faltado el respeto, pero él optó por retirarse, algo que aceptamos”, dijo.