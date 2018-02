La historia de amor de Vanessa López y Tomate Barraza tuvo sus altas y bajas. Ella lo acusó de infiel y decidió poner punto final a su matrimonio. Él le pidió perdón públicamente por sus errores y le aclaró que ella siempre será el amor de su vida.

Sin embargo, cuando todos pensaron que las cosas ya habían terminado por su propio bien, Carlos Barraza sorprendió con una publicación en su cuenta Instagram. El cantante compartió un post donde declaró su amor por su aún esposa, Vanessa López.

"No hay duda de que eres y serás la única mujer de la que me he enamorado y me vuelve loco !!! Te amo y siempre te amaré Vanesa López eres y serás por siempre el amor de mi vida", escribió Tomate Barraza.

Tomate Barraza y Vanessa López

Para evitar leer críticas sobre su declaración de amor, Tomate Barraza optó por restringir los comentarios en la publicación de Instagram. La fotografía, que sería pasada, cuenta con más de 6 mil likes.

Pero no todo quedó ahí. Tomate Barraza también compartió otras publicaciones al lado de Vanessa López en su cuenta Instagram Stories. El cantante incluso etiquetó a su aún esposa en la fotografía que compartió.

Resulta extraño que Tomate Barraza haga esta publicación en su cuenta Instagram cuando él no sigue a Vanessa López y ella tampoco en esta red social. Parece que ambos tomaron la decisión cuando hace algún tiempo cuando empezaron las polémicas por supuestas infidelidades del cantante.

Hasta el momento, Vanessa López no se ha pronunciado sobe estas publicaciones de Tomate Barraza en Instagram. Muchos seguidores se preguntan si solo es una declaración de amor del cantante por intentar recuperarla o si en realidad ambos ya están reconciliados.

