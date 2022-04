Gaela y Carlos Barraza se confesaron para las cámaras de Estás en Todas. La hija del popular Tomate confesó que su padre no es tan celoso con ella y hasta ha congeniado con dos de sus primeros enamorados. Además, aseguró que siempre lo aconseja en sus relaciones sentimentales, pese a la diferencia de edad y roles.

“Yo le advertí muchas veces pero no me hace caso, yo soy su psicóloga personal”, dijo la joven reina de belleza. Asimismo, indicó que por el momento, no le permite a su papá tener pareja. “No está permitido ahorita, no lo dejo, hasta que se muera”, agregó a modo de broma.

Sin embargo, Gaela aseguró que la mujer que conquiste a su papá tiene que hacerlo feliz. “Que no le haga daño porque si no la mato”, aseguró de manera contundente.

“O sea, no puedo tener enamorada, un calentado, un choque y fuga, una amiga con derechos?”, le preguntó Tomate Barraza a su retoña. “No”, respondió decidida, aunque dijo que sí le permitiría tener una ‘sugar mommy’.

Gaela Barraza dice que su papá no puede tener pareja por el momento. Asegura que es su psicóloga personal y siempre lo aconseja.

