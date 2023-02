A través de sus redes sociales, Vanessa López fue consultada sobre una supuesta relación de ‘Tomate’ Barraza con una de las cantantes de la orquesta ‘Los Barraza’. La influencer afirmó que ni le sorprende que su expareja esté con la artista venezolana.

“¿Qué opinas de la relación de tu ex con su cantante venezolana?”, fue la pregunta que le hicieron. Ante ello, respondió: “La verdad ni siquiera estoy sorprendida, eso lo veía venir desde mi embarazo, ya ustedes con eso saben a qué me refiero. Ay, así es la vida”.

No solo eso, Vanessa López lanzó tremendo dardo al padre de su hija.“Saquen sus propias conclusiones. Creo que es parte del casting para entrar a la orquesta”.

¿‘Tomate’ Barraza habló mal de su supuesta actual pareja?

En otro momento, la influencer advirtió sus seguidoras que tengan cuidado de los hombres que hablan mal de otra mujer, ya que luego terminan siendo pareja de esa persona.

“No sé, qué les podría decir, no sé, pero chicas, cuando un hombre vaya y te diga ‘esta tipa es fea, esta tipa es gorda, le falta un diente, huele feo, que me da pena, que es de allá, que sus hijos, que pobrecita, que está llena de estrías, que no sé cómo decirle que se arregle’, no le crean, no le crean, quieren que tú no te preocupes, quieren que no pienses mal, así que ya saben, cuando rajen de otra mujer, mas bien con eso tengan cuidado. A mí me hacían regalarle hasta mi ropa, oye, cuidarle hasta al hijo, se pasó”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Alfredo Benavides revela que es suscriptor de Xoana en OnlyFans, pero presenta su ‘queja’ EN VIVO

Andrés Hurtado arremete contra Alfredo Benavides EN VIVO: “Eres un imb..., te fuiste y me dejaste acá”

Pía Copello se pronuncia por acogida de su programa ‘Mande Quien Mande’: “La gente es muy exigente”