Vanessa López confirmó que está separada de Carlos ‘Tomate’ Barraza y contó que el motivo principal de la ruptura se dio porque no podía volver a confiar en el músico, pues le fue infiel.



“Se intentó (salvar la relación), pero no se pudo, fue imposible. La relación estaba desgastada y ya no le tenía confianza, fueron casi tres infidelidades en menos de dos años de casados.



Tratamos de mejorar (como pareja), pero él (Carlos) solo ponía empeño uno o dos meses y luego había problemas. Existía mucha desconfianza, Carlos tiene 42 años y ya no creo que cambie; sin embargo, esta vez la relación no se terminó por infidelidad. Lo que haga en adelante, ya no me importa”, manifestó López.



¿Quedaron en buenos términos?

El tema está cerrado. Seguro piensa rehacer su vida, como también lo haré yo más adelante. Por ahora, ando enfocada en mi tienda de ropa que inauguraré en Gamarra. Le deseo lo mejor a Carlos.



¿Ya están oficialmente divorciados?

El divorcio se estuvo avanzando desde marzo y la resolución ya está. Solo falta llevar el papel para legalizarlo en el RENIEC.



Carlos comentó que ahora lleva una relación cordial con su exesposa, Danuska Zapata...

Estuve presente el día que se dio la conciliación. Qué bueno que puedan llevarse mejor, su hija Gaela es una niña superlinda, la quiero mucho y la voy a extrañar.