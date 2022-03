Carlos ‘Tomate’ Barraza ha estado en la escena mediática en los últimos días tras su férrea defensa al título de su hija Gaela en el certamen de belleza Miss Perú: La Pre. En ese contexto, su expareja Vanessa López destacó la actitud del salsero, pero le reprendió al recordarle que también tiene otra hija.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo pegó el grito al cielo y le emplazó a visitar a la hija que tiene con ella, asegurando que este no viene cumpliendo con los horarios de visita a la menor.

“Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios”, publicó.

Cabe recordar que ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López han estado envueltos en más de una discusión y denuncias de maltrato psicológico. La modelo alega a que el músico es descuidado en la crianza de la menor.

La defensa de ‘Tomate’ Barraza a Gaela

Es importante recordar que ‘Tomate’ Barraza se mostró incómodo por la actitud de diferentes personas cuestionando el resultado en Miss Perú: La Pre, al alegar que hubo un presunto arreglo en los resultados.

“A mí díganme lo que quieran, yo ya estoy acostumbrado. No tengo ningún problema. Una raya más al tigre no me va a hacer ni más ni menos, y estoy bañado en aceite. Yo apechugo por mí, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan”, indicó el cantante.

VIDEO RECOMENDADO

'Robotin' y 'Robotina' descartan ruptura y reafirman su amor con divertidos videos en TikTok

TE PUEDE INTERESAR