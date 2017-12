Tomate Barraza y Vanessa López: María Grazia Polanco se pronuncia al ser acusada de ser 'la otra'

La cantante y expareja del empresario Carlos González, María Grazia Polanco , aseguró que jamás tuvo un ‘affaire’ con Carlos ‘Tomate’ Barraza y que Vanessa López , esposa del salsero, ‘no está bien’ y se inventa historias.

Vanessa señaló que ‘Tomate’ le fue infiel contigo y con Shirley Mendoza...

‘Tomate’ siempre ha sido y será mi amigo. No soy la primera persona a quien Vanessa acusa de haber tenido un romance con Carlos, porque también lo hizo con Yolanda (Medina) y Shirley. Ella (Vanessa) no tiene cómo probar lo que dice porque jamás existió algo con él.

¿Por qué crees que te acusa?

Cuando dejé de trabajar en el ‘Tumbao’, ‘Tomate’ me ayudó a conseguir trabajo. Canté en su agrupación ‘Los Barraza’, pero dejé de acompañarlos porque hubo insultos de su parte (de Vanessa), creía que tenía algo con Carlos.

¿Hablaste con Vanessa?

Sí. Primero ella me llamó a insultar, luego le devolví la llamada educadamente, pero se alucina toda una historia.

¿Procederás legalmente?

Claro, al igual que Yolanda y Shirley.

¿Crees que esté bien psicológicamente?

La verdad, no. Ahora que está embarazada quizá le haya chocado, no quiero hablar mal de ella, porque será madre y es capaz de decir que por mi culpa tiene riesgo (de aborto). Ella (López) no está nada bien, cree que cada persona que habla con Carlos está con él.

Después de anunciar su separación definitiva de Barraza, Vanessa López utilizó sus redes sociales para revelar que está esperando un bebé de su todavía esposo.

“Después de la tormenta viene la calma. El mejor regalo de Navidad, seré mamita por segunda vez, estoy feliz de compartirlo con ustedes (seguidores) y mi familia. No estoy en mi mejor momento, pero un bebé siempre es una bendición”, escribió en su Instagram, donde compartió la prueba de su embarazo con el resultado positivo.

