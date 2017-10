‘Tomate’ Barraza: Vanessa López, su esposa, descartó separación

Vanessa López, esposa de ‘Tomate’ Barraza, descartó que esté distanciada del conductor de ‘Espectáculos’, como se especula en redes sociales tras su reciente viaje a Miami.



¿Vanessa, es cierto que estás separada nuevamente de ‘Tomate’ y que viajaste a Miami para quedarte dos meses por allá?

¡Nooo! Solo vine de vacaciones por diez días. Sigo con mi esposo, no entiendo por qué la gente dice eso. Él está trabajando a full, con muchas presentaciones, pero estamos bien. Carlos me regaló el pasaje a Miami para hacer unas cosas personales y visitar a mi mejor amigo, que vive acá, por su cumpleaños.



¿Entonces, no hay problemas entre ustedes?

Para nada, siempre uso mi aro de casada.



¿Y siguen los planes de aumentar la familia?

Por supuesto, si Dios quiere, el otro año esperamos ser padres.



‘Tomate’ recientemente declaró que está luchando por ver a su hija...

Así es, ese tema lo está viendo su abogada, espero que la podamos ver pronto.



¿Cuándo regresas?

El 27, porque tengo que estar ahí para ir con Carlos a la boda de un amigo que tenemos en común. Él confía mucho en mí, y yo igual. Llevamos una buena relación, no solo de esposos, sino de amigos, y cada uno tiene su espacio. Somos un matrimonio joven. Además, este viaje servirá para extrañarnos más de lo que ya nos extrañamos.