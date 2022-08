Tras enfrentarse con su hija no reconocida Mafer Véliz, el cantante Tommy Portugal parece vivir un nuevo capítulo en su vida con el pronto nacimiento de su otro hijo. El cumbiambero se lució celebrando los 20 años de su pareja Dayana Cordova, quien ya muestra su pancita de embarazo orgullosa.

El portal de Instarándula compartió el video donde la expareja de Estrella Torres se luce enamorado de su novia, quien está vestida con un ceñido vestido mostrando la barriguita.

Como se recuerda, fue en un enlace EN VIVO con el programa Magaly TV La Firme que el cumbiambero anunció que se convertirá en padre pronto y esta noticia se dio en presencia de su otra hija Mafer en el set. Esto provocó un reclamo.

“ Esa es otra cosa que pudiste haberme contado, pero parece que no estoy en tus planes. (…) Realmente espero que ese bebé le despierte esa sensación de padre porque conmigo nunca pasó”, explotó la jovencita.

TOMMY ES EL PADRE BIOLÓGICO DE MAFER

¡CONFIRMADO! Mafer Véliz conoció los resultados de la prueba de ADN a la que se sometió a través de un enlace con el programa de Magaly Medina . Según los estudios, Tommy Portugal es el padre biológico de la joven cantante.

Ante los resultados, Mafer remarcó que nunca estuvo “rogando” por un apellido, sino que solo estaba solicitando lo que le corresponde.