¡ASU! Tommy Portugal reveló que pese a que interpretaba las canciones de Al fondo hay sitio, que se convirtió en una de las series más vistas de la televisión peruana, no todo fue color de rosa para él, ya que para cantar los temas necesitaba.

Según detalló, le prohibieron cantar los temas de la serie y su trabajo se vio complicado, ya que necesitaba un “permiso” para interpretar las canciones en un concierto.

“Había un pata encargado de los musicales en el canal que se puso mosca y pensó que me estaba haciendo millonario y pidió autorización para poder cantar Al fondo hay sitio en mis conciertos. Yo le digo maestro todas las orquestas cantan y yo tenía que pedir permiso sino me hacían chongo”, expresó al canal de YouTube Tú quieres tu show.

Tommy Portugal sobre temas de Al fondo hay sitio: “Me hacían la vida imposible”

Ante los pedidos del personal de la serie, Tommy Portugal recordó que tuvo un incidente en Tacna por cantar el tema de Al fondo hay sitios.

“Le digo maestro no te voy a llamar a la 1 de la mañana voy a cantar Al fondo hay sitio, parece gracioso, pero me hacían la vida imposible. En Tacna tuvo un problema porque Tommy Portugal cantará Al fondo hay sitio, luego me hicieron chongo por usar la marca. La canción me sirvió muchísimo y me trajo problemas. Es que la gente me la pedía que la cante”, manifestó.

