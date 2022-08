La jovencita Mafer Veliz y Tommy Portugal se reencontraron en un laboratorio para someterse a la prueba de ADN para corroborar la paternidad del cantante. Las cámaras de Magaly Medina estuvieron presentes, donde también pudieron captar la fuerte discusión entre el cumbiambero con Mariella Veliz, la madre de su hija.

En las imágenes captada por la ‘urraca’ se presencia el momento en que Tommy encara a Mariella negando que haya tenido una relación amorosa con ella. “ ¿Hemos sido pareja Mariella? Relación no hemos tenido” , dijo.

Esto provocó la respuesta inmediata de la madre de Mafer. “Mira, lo que sea, tuvimos una relación, oficial o extraoficial, tuvimos una relación y nosotros tuvimos no una noche, sino varias veces . ¿Estás seguro que no? Te lo estoy diciendo mirándote a la cara”, puntualizó fuertemente.

TOMMY PORTUGAL SE DEFIENDE

En otro momento, el cantante Tommy Portugal contó que su hija Mafer fue firmada por otra persona, por lo que su mamá tiene que solucionar ese tema legal.

“Su mamá además que no me dijo después de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona y por este tema es que se complicó todo . Ella quedó que iba a hablar con esa persona para regularizar los papeles, yo no me he hecho el loco un montón de años”, precisó.